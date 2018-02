später lesen Verfahren um Bürgermeister-Äußerung: Wer muss Kosten tragen? FOTO: Jasper Rothfels FOTO: Jasper Rothfels Teilen

Nach dem Prozess um eine Unterlassungsklage gegen den neuen Bürgermeister von Herxheim am Berg wird das Amtsgericht Bad Dürkheim heute bekanntgeben, wer die Verfahrenskosten tragen muss. Bürgermeister Georg Welker (parteilos) hatte sich in dem Eilverfahren am 6. Februar bereit erklärt, eine umstrittene Äußerung über Juden, die NS-Zeit und die deutsche Staatsangehörigkeit nicht zu wiederholen. Die Kosten für das Verfahren hatte er aber nicht übernehmen wollen. Er fühle sich in einen Rechtsstreit hineingezogen, hatte der 71-Jährige erklärt - und gefordert, dass der Kläger die Kosten tragen soll. dpa