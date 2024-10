Entscheidung erwartet Verfahren vor Abschluss: Tötete Enkel seine Oma?

Die Anklage wirft dem Deutschen vor, im März 2024 in Püttlingen in einem „Drogenwahn“ seine bettlägerige Großmutter (91) durch zahlreiche Schläge getötet zu haben. Dabei soll der Enkel heimtückisch und im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben. Laut Anklage soll der Mann deshalb in einem speziellen psychiatrischen Krankenhaus für Straftäter untergebracht werden.