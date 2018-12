später lesen Verfassungsänderung für Digitalpakt: Mainz teilt Bedenken FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz will wie andere Bundesländer der Grundgesetzänderung über eine Bund-Länder-Zusammenarbeit in der Bildung in seiner jetzigen Form nicht zustimmen. Die im Bundestag beschlossene Änderung greife in das Selbstbestimmungsrecht der Länder ein, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz. dpa