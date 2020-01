Verfassungsgericht verhandelt über Radarfallen

Ein Polizeiwagen fährt an einem mobilen Blitzwagen vorbei. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Symbolbild.

Koblenz Das höchste Gericht in Rheinland-Pfalz beschäftigt sich heute mit Radarfallen im Straßenverkehr. Der Verfassungsgerichtshof (VGH) in Koblenz beleuchtet in einer mündlichen Verhandlung die Verwertbarkeit von Blitzerdaten.

Der Beschwerdeführer soll 2017 auf der Autobahn 1 nahe Wittlich 34 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sein. Eine Radarfalle in einem Anhänger erwischte ihn, er kassierte eine Geldbuße von 120 Euro. Dagegen wehrte sich der Autofahrer vergeblich vor dem Amtsgericht Wittlich und dem Oberlandesgericht Koblenz.