Verfassungsgerichtshof beschäftigt sich mit AfD-Klage

Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz befasst sich heute mit einer Klage der AfD-Landtagsfraktion. In mündlicher Verhandlung geht es in Koblenz um die aus AfD-Sicht ungerechte Besetzung in den Landtagsausschüssen. dpa