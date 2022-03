Justiz : Verfassungsrichter verhandeln über Corona-Sondervermögen

Vor dem Verfassungsgerichtshof in Koblenz wird über das Corona-Sondervermögen verhandelt. Foto: Peter Zschunke/dpa-Zentralbild/dpa

Koblenz Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz hat am Freitag in Koblenz seine Verhandlung zum Corona-Sondervermögen des Landes aufgenommen. Zu Beginn wies VGH-Präsident Lars Brocker auf die aktuelle und auch bundesweite Bedeutung des Normenkontrollverfahrens hin.

So könne das Gericht in Koblenz auch einen Beitrag zur rechtlichen Bewertung von Sondervermögen für andere Zwecke leisten, etwa zu den jetzt angekündigten zusätzlichen Mitteln für die Bundeswehr. Selbst in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seien diese Fragen bislang nicht behandelt worden.