Verfassungsschutz bleibt im Innenministerium

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat die Forderung der AfD zurückgewiesen, den Verfassungsschutz auszukoppeln und als eigenständiges Landesamt zu führen. „Der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz ist bewusst als Teil des Innenministeriums in die Strukturen des Hauses eng eingebunden“, sagte Ministeriumssprecher Joachim Winkler am Donnerstag in Mainz. dpa