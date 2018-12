später lesen Verfassungsschutz schickt Infos zur AfD ans Bundesamt FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hat eine Einschätzung zur AfD an das Bundesamt für Verfassungsschutz geschickt. Das teilte das Innenministerium am Freitag in Mainz mit. Zu Inhalten äußerte sich das Ministerium nicht. dpa