später lesen Verfassungsschutz soll neu organisiert werden FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Das Landesamt für Verfassungsschutz im Saarland soll künftig nicht länger als eigenständige Behörde, sondern als Abteilung innerhalb des Innenministeriums geführt werden. Die Abgeordneten von CDU und SPD im saarländischen Landtag stimmten am Mittwoch einem Gesetzentwurf zur Änderung des Verfassungsschutzgesetzes in erster Lesung zu und überwiesen ihn an den Innenausschuss. Der für Justiz zuständige Minister Stephan Toscani (CDU) sagte, die neue Organisation sorge für Synergieeffekte und für bessere Berichts- und Entscheidungswege. An der wichtigen Trennung von Polizei und Verfassungsschutz ändere sich nichts. dpa