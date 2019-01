später lesen Verfassungsschutzämter treffen sich zum Prüffall AfD FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz stimmt nach der Einstufung der AfD als Prüffall seine künftigen Aktivitäten mit den anderen Verfassungsschutzbehörden in Deutschland ab. „Wir werden nicht von uns aus allein tätig“, sagte der Leiter des Verfassungsschutzes, Elmar May, am Montag in Mainz. dpa