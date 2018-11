später lesen Verfolgungsjagd durch Remagen: Mit Tempo 150 durch die Stadt FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Wilde Verfolgungsjagd in Remagen: Die Fahrt eines rücksichtslosen Rasers ist am Dienstag ohne Verletzte ausgegangen, doch richtete der 20-Jährige viel Sachschaden an. Der Mann fuhr dabei teilweise mit Tempo 150 durch die Stadt, wie die Polizei meldete. dpa