Verfolgungsjagd endet am Feldweg

Mit insgesamt zehn Streifenwagen hat die Polizei einen 19 Jahre alten Mann verfolgt, der mit einem gesuchten Auto unterwegs war. Die Verfolgungsjagd endete in Mauchenheim (Kreis Alzey-Worms), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Fahrer wurden Betäubungsmittel gefunden, er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Den nicht zugelassenen Wagen hatte der 19 Jahre alte Mann zuvor von einem Bekannten erhalten um ihn zu reparieren. dpa

Kurz nachdem der Bekannte die Polizei am Montagabend über das Verschwinden seines Autos benachrichtigt hatte, wurde der Wagen mit gestohlenen Autokennzeichen von den Beamten aufgespürt und durch mehrere kleine Orte im Kreis Alzey-Worms und dem Donnersbergkreis verfolgt. In Mauchenheim schließlich verlor der junge Fahrer beim Abbiegen in einen Feldweg die Kontrolle über das Auto und rammte einen Zaun. Der Wagen steckte fest, so dass die Beamten den Mann festnehmen konnten.

Meldung der Polizei