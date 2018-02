später lesen Verfolgungsjagd nach Ladendiebstahl FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Eine Verfolgungsjagd haben sich drei Ladendiebe in Zweibrücken mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Ladendetektive eines Outlet Centers in Zweibrücken die Männer am Donnerstag beim Klau einer Herrenjacke beobachtet. Als die Detektive die Diebe in das Sicherheitsbüro bringen wollten, riss sich einer der Täter los und flüchtete aus dem Einkaufszentrum. Nach einigen erfolglosen Versuchen konnten auch die beiden anderen Diebe den Detektiven entkommen. Weil die Polizei anrückte, flohen zwei Täter mit einem Auto und ließen den dritten Komplizen zurück. dpa