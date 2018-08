später lesen Verfolgungsjagd über Feldwege und durch Weinberge FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Ein unbekannter Autofahrer hat bei einer Verfolgungsjagd im Landkreis Südliche Weinstraße zwei Polizeistreifen abgehängt und ist vorläufig entkommen. Als Beamten den Mann am Steuer eines roten Wagens wegen eines Verkehrsverstoßes bei Edenkoben anhalten wollten, lenkte dieser sein Fahrzeug am Freitag in einen Feldweg, drückte kräftig aufs Gas und beschleunigte nach Polizeiangaben direkt auf knapp 100 Kilometer pro Stunde. dpa