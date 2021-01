Rheinland-Pfalz : Ministerin: Kein Grund zur Selbstkritik

Eine Mitarbeiterin eines Impfzentrums zieht mit einer Kanüle den Impfstoff aus einer Glasampulle auf. Foto: dpa/Frank Molter

Mainz/Trier Landesregierung wehrt sich gegen Vorwürfe chaotischer Terminvergabe. Viele Leser beschweren sich.

Und plötzlich platzt Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler der Kragen. Als eine Zeitungsjournalistin am Dienstag vor der SPD-Politikerin anmerkt, in ihrer Laufbahn selten so viel Leser-Kritik wie zu der Impfhotline des Landes erlebt zu haben und sie die Ministerin nach einem „Moment der Selbstkritik“ fragt, verdirbt sie der bis dahin gefassten Bätzing-Lichtenthäler gehörig die Laune. Die kontert: Sie sehe keinen Grund, Selbstkritik zu üben oder zu sagen, der grundsätzliche Weg sei falsch. Dann verteidigt die Ministerin die Strategie des Landes – mit energischer Stimme.

Das Land sei immer bereit gewesen, bei einem Engpass zu reagieren. Das Personal an der Hotline sei aufgestockt worden und werde weiter aufgestockt, die Bandbreite der Anrufzeiten habe das Land erweitert. „Ja, wir haben auch Menschen, die sich melden, weil sie nicht durchgekommen sind und fragen, was sie machen können“, gibt Bätzing-Lichtenthäler zu, führt Probleme aber zugleich auf das „Mammutprojekt“ Corona-Krise zurück. Neben den „Beschwerden schwarz auf weiß“ bekomme das Ministerium auch Lob. „Einige Leute schreiben uns: ,Ein so tolles System wie in Rheinland-Pfalz hätten wir in Bayern und Nordrhein-Westfalen auch gerne’“, behauptet Bätzing-Lichtenthäler. Alleine über die Online-Anmeldungen seien mehr als 132 000 Menschen innerhalb von acht Tagen registriert worden.

Wo Bätzing-Lichtenthäler das eigene System „sehr, sehr zuverlässig“ lobt, offenbaren viele Zuschriften an unsere Zeitung ein anderes Bild bei Anrufern und Online-Nutzern. In einer Mail beschwert sich ein Leser, seine 81-Jährige Mutter könne eine Online-Terminvereinbarung mangels Internetanschluss und E-Mail-Adresse nicht nutzen. „Die einzige Alternative über die Beratungshotline ist seit Tagen entweder nicht erreichbar oder der Anruf wird wegen Überlastung abgebrochen! Ich finde das ist eine bodenlose Frechheit unseren älteren Mitbürgern gegenüber“, schreibt der Leser. Auf die Antwort-Mail der Online-Registrierung, die er selber für seine Mutter vollzogen habe, warte er noch. Ein weiterer Leser schreibt zur Hotline: „Entweder ist die Rufnummer besetzt oder es kommen zwei dumme Sprüche und es wird dann unvermittelt aufgelegt.“ Was die Landesregierung vorgaukele, sei „absoluter Mist“.

Das Gesundheitsministerium rät: Wer telefonisch beim Call-Center nicht unter der 0800 57 58 100 durchkomme, solle die Randzeiten nutzen. Von Montag bis Freitag ist die Hotline von 7 bis 23 Uhr erreichbar, an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Das Land wirbt auch dafür, den Termin online unter www.impftermin.rlp.de zu vereinbaren und die Anmeldung für über 80-jährige Eltern zu übernehmen, falls diese technische Schwierigkeiten haben. Impfkoordinator Alexander Wilhelm appelliert daran, nach der Registrierung in die Postfächer zu schauen und den Link in einer Bestätigungsmail anzuklicken, der 72 Stunden lang gültig sei. Manchmal scheitere die Terminvergabe daran, dass dies unterbleibe, sagt Wilhelm.

Bis Mitte Februar sind die Termine in den 31 Impfzentren des Landes ohnehin vergeben. Mehr als 78 000 Menschen haben laut Ministerium bereits einen Termin, mehr als 71 000 weitere seien registriert. Sobald mehr Impfstoff da sei oder jemand absage, schalte man auch vor Mitte Februar neue Termine frei. Über-80-Jährige sollen sich weiterhin registrieren.