Pilze sammeln Vergiftungsgefahr! Warum bei Pilz-Apps Vorsicht geboten ist

Momentan erfreut sich die Region an einem milden Herbstanfang. Das Wetter lädt zum Waldspaziergang ein. Viele nutzen die Gelegenheit, um Pilze zu sammeln. Doch in jedem Jahr kommt es durch den Verzehr von giftigen Pilzen zu lebensbedrohlichen Vergiftungen die unter anderem Nieren- oder Leberversagen auslösen können. Vor allem Hobbysammler sind betroffen. Von den aktuellen Wetterbedingungen profitieren nicht nur die ursprünglich heimischen Arten, sondern auch viele nicht heimische Arten, die nun in Deutschland Fuß fassen. Viele der neuen Arten sehen regionalen essbaren Arten zum Verwechseln ähnlich, sind jedoch oftmals giftig. So zum Beispiel der Grüne Knollenblätterpilz, dessen grüne Oberseite durch die Hitze ausbleicht und dann leicht mit dem Speisepilz Champignon verwechselt werden kann.