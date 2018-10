später lesen Verhandlung um Diesel-Fahrverbot in Mainz hat begonnen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Vor dem Mainzer Verwaltungsgericht hat am Mittwoch die Verhandlung um ein mögliches Diesel-Fahrverbot in der Stadt begonnen. Es dreht sich um eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die Stadt Mainz wegen überschrittener Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) in der Luft. dpa