Unbekannte Täter sind auf dem Gelände der Stadtwerke in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) am Diebstahl 600 alter Wasseruhren gescheitert. Die Unbekannten hatten die Uhren mit hohem Messinganteil in der Nacht zum Montag auf einen Anhänger verladen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa