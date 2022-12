Silvester : Verkauf von Feuerwerk startet: LKA mahnt zur Vorsicht

In einem Geschäft liegen Feuerwerksraketen in einem Karton. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Mainz Nach zwei Jahren coronabedingter Verbote dürfen zum Jahreswechsel wieder Raketen und Böller verkauft werden. Das LKA in Rheinland-Pfalz gibt Tipps zum sicheren Umgang. Und die Städte bereiten sich auf die Silvesternacht vor.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause dürfen wieder Böller und Raketen für das Silvesterfeuerwerk verkauft werden. Die Behörden in Rheinland-Pfalz rufen die Menschen deswegen zu einem umsichtigen und vorsichtigen Umgang mit Feuerwerk auf. Der Verkauf von Böllern und Raketen beginnt an diesem Donnerstag (29.12.) und endet am Samstag (31.12.), gezündet werden dürfen diese nur am Silvester- und am Neujahrstag. Mancherorts gelten zudem einige Einschränkungen, allerdings nicht mehr wegen der Corona-Pandemie.