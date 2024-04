In der Schweiz demnächst verboten Geht es dem Kirschlorbeer bald an den Kragen?

12,99 Euro. So viel kostet der rund 40 Zentimeter hohe Prunus laurocerasus im Topf in einem Baumarkt in der Nähe von Trier. Es gibt die Pflanze in verschiedenen Größen und Züchtungen. Die Auswahl ist groß. Kein Wunder. Bei Prunus laurocerasus handelt es sich um die äußerst beliebte Lorbeerkirsche, auch als Kirschlorbeer bekannt. Die robuste, schnell wachsende, immergrüne Pflanze dient in vielen Gärten als Hecke und Sichtschutz zum Nachbarn.