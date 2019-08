Verkehr contra Naturschutz: Verfahren für Autobahnausbau

Mainz Der sechsspurige Ausbau der Autobahn 643 soll die Eingriffe in das Naturschutzgebiet Mainzer Sand nach dem Willen der Planer so weit wie möglich begrenzen. Der Entwurf des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sehe dazu mehrere „straßenbautechnische Vermeidungsmaßnahmen“ vor, heißt es in den Planunterlagen, die am Montag im Internet veröffentlicht und von der Stadtverwaltung Mainz ausgelegt wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Diese trügen dazu bei, „dass mögliche Beeinträchtigungen dauerhaft ganz oder teilweise vermieden werden“.

Dazu gehören etwa Stützen zur Verringerung der Böschungsbreiten, ein von vier auf drei Meter verkürzter Mittelstreifen und eine Grünbrücke für Tiere zur Verbindung der beiden Teile des Naturschutzgebiets. Die Bauarbeiten sollen ausschließlich von der Autobahn aus erfolgen, um das Naturschutzgebiet zu schonen.

Während der Brutzeit von Vögeln soll nachts auf die Ausleuchtung der Baustelle verzichtet werden. Zu den besonderen Vogelarten des Gebiets zählen etwa Wiedehopf, Schwarzkehlchen, Pirol und Heidelerche. Die „Empfindlichkeit“ dieser Vogelarten gegenüber den Auswirkungen des Bauvorhabens „hinsichtlich des Flächenverlustes“ werde als hoch eingestuft.

In den Planunterlagen heißt es zur grundsätzlichen Bewertung des von der Autobahn geteilten Naturschutzgebiets, der Mainzer Sand habe „einen extrem hohen Anteil an Biotopen von hoher bis sehr hoher Bedeutung“. Das Dünengebiet nehme aufgrund seiner geologischen Entstehung „eine Sonderstellung für den gesamten westdeutschen Raum“ ein.

Das Vorkommen des in Rheinland-Pfalz vom Aussterben bedrohten Storchschnabel-Bläulings und drei weiterer gefährdeter Schmetterlingsarten mache den Mainzer Sand zudem zu einem „sehr hochwertigen Tagfalterbiotop“. Hervorgehoben werden auch 19 teilweise gefährdete Heuschreckenarten sowie die Dünen-Steppenbiene (Nomioides minutissimus), die hier nach über 150 Jahren 2017 nachgewiesen wurde.

Der Ausbau werde auch Pflanzen des Gebietes beeinträchtigen, da Biotope verlorengingen. Neben seltenen Pflanzen wie dem Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis) gibt es im Mainzer Sand auch das größte Vorkommen der geschützten Orchideenart Rotes Waldvögelein (Cephalanthera rubra) in Rheinland-Pfalz.

Nach Einsicht in die Pläne können Bürger bis zum 11. Oktober Einwendungen gegen den Ausbau des 2,2 Kilometer langen Abschnitts von der Schiersteiner Brücke zum Mainzer Autobahnring erheben. Von dem Vorhaben betroffene Behörden können eine Stellungnahme abgeben. Über Einwendungen und Stellungnahmen entscheidet nach Abschluss des Anhörungsverfahrens die Planfeststellungsbehörde beim Landesbetrieb Mobilität.

Gegen den Beschluss zur Planfeststellung können Naturschutzverbände klagen. Diese fürchten, dass die Verbreiterung der Autobahn um 3,50 Meter nach beiden Seiten den Lebensraum der geschützten Tier- und Pflanzenarten zerstört.