Verkehrsbehinderungen durch Schnee und glatte Straßen

Prüm/Offenbach Schnee sorgt in Rheinland-Pfalz für glatte Straßen. Lastwagen bleiben liegen, Autos kommen von der Fahrbahn ab. Das Gastspiel des Winters ist aber nur von kurzer Dauer.

Schnee und glatte Straßen haben in der Nacht zum Samstag in der Eifel für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Vor allem auf der stark befahrenen Bundesstraße 51 blieben zahlreiche Lastwagen stecken oder rutschten in die Leitplanken, wie die Polizei in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mitteilte. Querstehende Sattelzüge behinderten zudem vielerorts die Räumfahrzeuge. Etliche Lastwagenfahrer hatten laut Polizei „die Straßenverhältnisse zu optimistisch eingeschätzt“.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lassen die Schnee- und Schneeregenfälle am Sonntag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach. Die neue Woche zeigt sich demnach meist niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad. Frost gibt es nur noch nachts in den Hochlagen von Westerwald, Eifel und Hunsrück. „Im Flachland ist der Winter hingegen nur ein kurzer Gast“, sagte eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach.