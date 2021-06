Verkehrschaos droht wegen gesperrter Salzbachtalbrücke

Wiesbaden/Mainz Keine schönen Aussichten für Tausende Berufspendler: Wegen deutlicher Risse ist die Salzbachtalbrücke der Hauptverkehrsader zwischen Wiesbaden und Frankfurt überraschend gesperrt worden. Für den Abriss eines Brückenteils sind Bagger im Gespräch - oder eine Sprengung.

Weil nach der Entdeckung deutlicher Risse die Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 bei Wiesbaden vorerst gesperrt bleibt, befürchtet die Polizei ein Verkehrschaos in der neuen Woche. Am Montag sollte wieder der Berufsverkehr im Rhein-Main-Gebiet starten. Die empfohlene weitläufige Umleitung über den Mainzer Autobahnring auf der anderen Rheinseite könnte bei Staus in der Rush Hour womöglich eine Stunde länger dauern, sagte ein Mainzer Polizeisprecher am Sonntag. In beiden am Rhein gegenüberliegenden Landeshauptstädten Wiesbaden und Mainz wurden massive Verkehrsbehinderungen erwartet, zumal auch der Bahnverkehr beeinträchtigt ist.