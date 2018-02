später lesen Verkehrskontrolle: Berauschende „Überraschungseier“ entdeckt FOTO: Peter Gercke FOTO: Peter Gercke Teilen

Bei einer Routinekontrolle hat die Polizei in Landau einen 50-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss stand. Der Verdacht aufgrund „körperlicher Anzeichen“ sei mit Hilfe eines Urintests bestätigt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Auto am Dienstagmorgen und fanden zwei „Überraschungseier“ mit einer weißen Substanz. Auf der Polizeiwache konnte ermittelt werden, dass es sich dabei um Amphetamine handelte, also um ein synthetisches Rauschmittel mit aufputschender Wirkung. Der Autofahrer ist nun mit zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Besitzes von Betäubungsmitteln konfrontiert. dpa