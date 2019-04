später lesen Verkehrsminister fordern mehr Lkw-Stellplätze an Autobahnen Teilen

Twittern

Teilen



Die Verkehrsminister der Länder haben den Bund aufgefordert, zusätzliche Parkplätze für Lastwagen an Autobahnen zu schaffen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der Minister-Konferenz am Donnerstag in Saarbrücken. dpa