Verkehrsminister fordern mehr Lkw-Stellplätze

Die Verkehrsminister der Länder haben den Bund aufgefordert, zusätzliche Parkplätze für Lastwagen an Autobahnen zu schaffen. Das beschlossen sie am Donnerstag auf ihrer Konferenz in Saarbrücken und folgte damit einer Initiative des sächsischen Ressortchefs Martin Dulig (SPD). dpa