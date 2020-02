Verkehrsminister Wissing für Moped-Führerschein mit 15

Volker Wissing, Landesvorsitzender der FDP Rheinland-Pfalz, gestikuliert während eines Interviews. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Nach dem Willen des rheinland-pfälzischen Verkehrsministers Volker Wissing sollen Jugendliche künftig schon ab 15 Jahren einen Moped-Führerschein machen können. Dies sei ein Angebot an junge Menschen gerade im ländlichen Raum, argumentierte der FDP-Politiker am Dienstag in Mainz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Jenseits der Städte seien die Menschen stärker auf individuelle Mobilität angewiesen. „Entfernungen sind größer, nicht alles ist fußläufig erreichbar.“ Wenn die Jugend aus den Dörfern wegziehe, verlören ländliche Räume ihre Perspektive. „Jedes Angebot an junge Menschen ist eine Chance für die ländlichen Räume.“ Dazu zähle auch das begleitete Autofahren mit 17 Jahren.