Verkehrsminister wollen höhere Strafen

Die Verkehrsminister der Länder wollen Raser, Drängler und sogenannte Auto-Poser künftig härter bestrafen. Auch andere Verstöße „mit einem besonderen Gefährdungspotenzial“ sollten zügig mit deutlich höheren Bußgeldern geahndet werden, heißt es in einem Beschlussvorschlag der Verkehrsministerkonferenz an diesem Donnerstag und Freitag in Saarbrücken. dpa