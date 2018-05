später lesen Verkehrsschild umgedreht: Autofahrer werden geblitzt Teilen

Wegen eines umgedrehten Verkehrsschildes sind mehrere Autofahrer in der Nähe von Kaiserslautern mit zu hoher Geschwindigkeit geblitzt worden. Das Schild habe für die falsche Fahrtrichtung das Ende eines Tempolimits angezeigt, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mit. Auf der anderen Seite des Schildes wurde die zugelassene Höchstgeschwindigkeit auf 70 Stundenkilometern beschränkt. Wer das Schild bei Schwedelbach am Pfingstwochenende umgedreht hatte, war zunächst unklar. dpa