Im Straßenverkehr in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr mehr Menschen ums Leben gekommen als noch 2016. Wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag bei der Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz 2017 in Mainz mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 177 Menschen bei Unfällen getötet. „Wir müssen alles ins Feld führen, um die Zahl der Verkehrstoten zu senken“, sagte der Innenminister. Im Jahr zuvor waren 161 Menschen im Straßenverkehr im Land ums Leben gekommen. Das war ein Tiefststand. dpa