Interview mit Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim „Wer sein Auto rumstehen lässt, soll dafür zahlen“

Monheim Viele, die selbst immer mit dem Auto fahren, können sich nicht vorstellen, dass Menschen anders funktionieren. Aus den Gründerzeitvierteln rund um die Innenstadt kommen viele Leute zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Einkaufen und die werden vom Einzelhandel oft übersehen. Was diese Menschen an drei bis fünf Tagen die Woche kaufen, ist in der Summe mehr als das, was zusammenkommt, wenn sich jemand aus dem Umland am Wochenende den Kofferraum vollmacht.