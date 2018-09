später lesen Verletzte: Asylbewerber gehen auf Sicherheitspersonal los FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Asylbewerbern und dem Sicherheitspersonal in der Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Polizei gelang es mit einem starken Aufgebot, die Situation am Montagabend wieder in den Griff zu bekommen und die Lage zu beruhigen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. dpa