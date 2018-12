später lesen Verletzte bei mehreren Gruppenschlägereien in Saarbrücken Teilen

Twittern

Teilen



Gleich mehrmals hatte die Polizei in Saarbrücken in der Nacht zu Sonntag mit Gruppenschlägereien zu tun. Zunächst hatten um halb zwei Uhr morgens zwei Gruppen in der Innenstadt eine Prügelei angezettelt, bei der sich mehrere Beteiligte leicht verletzten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. dpa