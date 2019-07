Verletzte nach schwerem Unfall außer Lebensgefahr

Trippstadt Nach einem schweren mutmaßlichen Raser-Unfall im pfälzischen Trippstadt ist keine der beiden verletzten Fußgängerinnen mehr in Lebensgefahr. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montag. Nach wie vor unklar sei, wie genau der Unfall zustande kam.

Ein schleuderndes Auto hatte am Sonntag die beiden Fußgängerinnen im Alter von 48 und 26 Jahren auf dem Gehweg erfasst. Die Ältere erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte. Die andere Frau erlitt sehr schwere Verletzungen. Ein weiterer Passant rettete sich mit einem Sprung. Das Fahrzeug kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.