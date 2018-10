später lesen Verletzte und mehrere Tausend Euro Schaden bei Küchenbrand FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Küchenbrand haben sich in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) vier Menschen verletzt. Vermutlich aus Unachtsamkeit war am Samstag Wasser in eine Pfanne mit heißem Fett geraten, woraufhin eine Stichflamme entstand, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Remagen am Sonntag mitteilte. dpa