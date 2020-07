Verletzter Feuerwehrmann nach Carport-Brand

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv/Symbolbild

Dreis Bei einem Carport-Brand in Dreis (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Grund dafür war die starke Hitze beim Löschen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Durch das Feuer entstand am Dienstagabend ein Sachschaden von etwa 25 000 - 35 000 Euro.



