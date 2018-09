später lesen Verletzter Uhu verbringt Nacht in Polizeigewahrsam Teilen

Twittern

Teilen



Polizisten haben in Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) einen verletzten Uhu gerettet - allerdings machte das Federvieh reichlich Probleme. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, waren sie in der Nacht auf Dienstag von Passanten auf den in einem Feld sitzenden Vogel aufmerksam gemacht worden. dpa