Fußball-Bundesliga Verletzter VfB-Neuzugang: Bei Al-Dakhil ist Geduld gefragt

Im Heimspiel gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werde wieder der junge Anrie Chase in der Abwehr starten, kündigte der Trainer an. Den VfB plagen defensiv weiter Personalsorgen. Womöglich kehrt Außenverteidiger Josha Vagnoman nach langer Verletzungspause aber zumindest in den Kader zurück.