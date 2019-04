später lesen Vermeintlicher Liebhaber unter Betrugsverdacht Teilen

Mit vorgetäuschter Liebe soll ein Mann im Kreis Kaiserslautern eine junge Frau um mehr als 2000 Euro betrogen haben. Das teilte die Polizei in der pfälzischen Stadt am Dienstag mit. Den Ermittlungen zufolge hatte der Beschuldigte der 18-Jährigen eine Partnerschaft in Aussicht gestellt - allerdings brauche er Geld, um sich anständig zu kleiden, sagte der Mann demzufolge. dpa