Ein Mann hat in der Westpfalz die Scheibe eines Autos eingeschlagen, um ein Kind zu retten - das friedlich schlief. Der hilfsbereite Mitarbeiter eines Schwimmbades befürchtete jedoch einen Notfall, weil das vier Jahre alte Mädchen die Augen geschlossen hatte und nicht auf sein Klopfen reagierte. dpa

Sanitäter untersuchten das unfreiwillig befreite Kind und gaben Entwarnung, wie die Polizei in Kaiserslautern am Montag mitteilte: Das Mädchen hatte den Sonntagnachmittag mit seinem Vater im Schwimmbad in Otterberg verbracht und war dadurch einfach nur erschöpft. Der Vater hatte daher seine Tochter im Wagen schlafen lassen, um schnell noch den Hund im Wald auszuführen.

Polizeibericht