Prozesse Vermieterin getötet und zerstückelt: Psychiatrie

Kaiserslautern · Er hat nach Ansicht des Gerichts seine Vermieterin getötet und die Leiche zerteilt: Dafür ordnete die Justiz in Kaiserslautern die Unterbringung eines 41 Jahre alten Mannes in der Psychiatrie an. Das teilte ein Justizsprecher am Mittwoch in der pfälzischen Stadt mit.

10.01.2024 , 16:27 Uhr

Das Landgericht gehe davon aus, dass der Mann die 80-Jährige im August 2023 mit einem Messer getötet und danach zerstückelt habe - dabei aber schuldunfähig gehandelt habe. „Die Schuldunfähigkeit besteht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme aufgrund einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie“, sagte der Sprecher. Das Gericht hörte 24 Zeugen und 3 Sachverständige. © dpa-infocom, dpa:240110-99-558392/2

(dpa)