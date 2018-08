später lesen Vermisste Katze aus verschlossenem Auto befreit Teilen

Eine vermisste Katze ist in der Verbandsgemeinde Grafschaft (Kreis Ahrweiler) nach vier Tagen in einem verschlossenen Auto gefunden worden. Die Besitzerin habe ihr Haustier in dem Fahrzeug ihres Nachbarn entdeckt, wie die Polizei in Mayen am Sonntag berichtete. dpa