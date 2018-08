Die wegen des schlechten Wetters unterbrochene Suche nach einer seit Donnerstag vermissten Person im Herthasee bei Holzappel (Rhein-Lahn-Kreis) geht weiter. Die Rettungskräfte nahmen am Freitagmorgen die Suche wieder auf, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. dpa

Am Donnerstagvormittag hatten Zeugen an dem Gewässer einen Menschen untergehen sehen. Es handele sich laut Polizei vermutlich um eine 69-jährige Frau aus Holzappel. Die unmittelbar eingeleitete Suche von Rettungsschwimmern, Tauchern und Feuerwehr war wegen des trüben Wassers zunächst ohne Erfolg geblieben und beim aufziehenden Unwetter am Donnerstagnachmittag abgebrochen worden.

Mitteilung Polizei