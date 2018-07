später lesen Vermisste Schwimmerin: Suche mit Tauchern fortgesetzt FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Polizei, Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchen weiter nach der in einem Badesee in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) vermissten Frau. Man habe die Suche am Dienstagabend unterbrechen müssen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. dpa