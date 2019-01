später lesen Vermisster fällt Verbrechen zum Opfer: Festnahme Teilen

Ein am Silvestertag in Berlin-Reinickendorf verschwundener 40-jähriger Mann ist Opfer eines Verbrechens geworden. Seine Leiche sei am Sonntagnachmittag in Kaiserslautern gefunden worden, teilten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. dpa