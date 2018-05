später lesen Vermisster Fahrer von Autowrack muss Führerschein abgeben FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Der gesuchte Fahrer eines auf Bahngleisen zurückgelassenen Autowracks hat sich bei der Polizei in Saarburg gemeldet. Der Mann hatte leichte Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vermisste hatte am Sonntagnachmittag die Polizei aufgesucht, nachdem sein verlassenes Auto für Stunden den Bahnverkehr zwischen Trier und Saarbrücken ausgebremst hatte. Ein Lokführer hatte das auf dem Gegengleis liegende Wrack entdeckt. dpa