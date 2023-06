Erste Hinweise nach Aktenzeichen XY ungelöst eingegangen Spektakuläre Entwicklung im Fall des vermissten Gerolsteiner Arztes: Leiche des 53-jährigen Ermordeten gefunden

Steffen Braun, der Orthopäde im Dauner Krankenhaus war, war von seinem Arbeitgeber am Dienstag, 3. Januar, als vermisst gemeldet worden. Zuletzt wurde Steffen Braun am Freitag, 30. Dezember, in den Mittagsstunden an seiner Dauner Arbeitsstelle lebend gesehen. Sein Fahrzeug, ein schwarzer Ford Fiesta mit dem Kennzeichen DAU-PS 908, wurde am Morgen der Vermisstenmeldung in einem Waldgebiet zwischen Greimerath und Wittlich brennend aufgefunden. Das Fahrzeug war auf einem Forstweg abgestellt, der von der Landesstraße 52 in östliche Richtung abzweigt. Der mit einem Brandbeschleuniger angezündete Wagen brannte vollständig aus. Greimerath liegt rund 45 Kilometer entfernt von Brauns Heimatort Gerolstein, wo der Arzt mit seiner Familie lebt. Die Polizei hatte auf der Suche nach dem Mediziner schon mehrfach Gebiete rund um Rockeskyll und Walsdorf (Verbandsgemeinde Gerolstein) durchsucht. Warum ausgerechnet dort gesucht wurde, ist nicht bekannt. Oberstaatsanwalt Eric Samel sprach in der ZDF-Sendung von einer „Vielzahl an Spuren“, die jetzt ausgewertet würden. Auch von den Zuschauern wurden noch Hinweise erwartet. Am Ende der Sendung hieß es, es seien bereits Hinweise zu Fragen nach Aufenthaltsorten des Opfers und zu seinem Ford Fiesta eingegangen, die nun ausgewertet werden müssten.