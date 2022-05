Entlastungspaket : Verpufft der Spritrabatt? Preise an den Zapfsäulen steigen wieder an

Trier Der Tankstellenverband spricht von „abenteuerlichen Mondpreisen“. Warum Tanken in der Region Trier möglicherweise weiterhin teurer bleibt als in Luxemburg.

Der Liter Diesel kostete am Montag in der Region zwischen 1,93 und 2,22 Euro. Vor einem Jahr musste für Diesel in Trier im Schnitt 1,45 Euro bezahlt werden.

Seit einigen Tagen klettern die Spritpreise aber wieder. Laut dem Vergleichsportal Clever Tanken kostete der Liter Super E10 am Montag in Trier im Schnitt drei Cent mehr als vor einer Woche. Bis zu 2,50 Euro wurde in der Region zu Beginn der Woche verlangt.

Ob sich durch den Rabatt die Fahrt zum Tanken nach Luxemburg noch weiter lohnt, hängt vor allem davon ab, wie sich die Preise entwickeln werden. Sollte der Sprit bis Mittwoch diesseits der Grenze noch teurer werden, würde sich der Preisnachlass kaum auswirken und Tanken wäre hierzulande immer noch teurer als in Luxemburg. Dort kostete am Montag Super 1,89 und Diesel 1,79 Euro. Bliebe es bei den aktuellen Spritpreisen in Trier, würde am Mittwoch der Liter Diesel weiter über zwei Euro kosten und wäre damit deutlich teurer als in Luxemburg. Super würde im Schnitt 1,85 Euro in Trier kosten, damit geringfügig weniger als momentan in Luxemburg.