Unglücke Verpuffung in Eichen: Mann weiter in kritischem Zustand

Der bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Eichen (Landkreis Altenkirchen) verletzte Mann befindet sich weiterhin in einem sehr kritischen Zustand. Der 35-Jährige habe Brandverletzungen erlitten und müsse in einer Klinik behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Außer ihm wurde niemand verletzt.