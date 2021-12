Verpuffung in Glasveredelungsbetrieb: Technisches Problem

Oberlahr/Straßenhaus Nach einer Verpuffung in einem Glasveredelungsbetrieb in Oberlahr (Kreis Altenkirchen) geht die Polizei von einem technischen Problem als Ursache aus. „Eine Brandstiftung schließen wir aktuell aus“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.

Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Nach der Verpuffung am Vortag wurden die Anwohner aufgrund der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Feuerwehr habe das auch auf eine angrenzende Schreinerei übergreifende Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht, hieß es. Die Polizei bezifferte die Schadenshöhe im unteren sechsstelligen Bereich.